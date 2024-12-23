Еще восемь участников беспорядков в аэропорту Махачкалы осуждены на Кубани

Усть-Лабинский районный суд признал виновными по уголовному делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы восьмерых участников и назначил им наказания от 7 до 8 лет лишения свободы. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил начальник отдела государственных обвинителей прокуратуры Краснодарского края Игорь Касьяненко.

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«Приговором суда все они признаны виновными по ч. 2 ст. 212 УК РФ и ч. 3 ст. 263.1 УК РФ»,— отметил он.

Семеро осужденных из восьмерых полностью признали вину в содеянном.

В суде установлено, что 29 октября 2023 года в аэропорту «Уйташ» на почве национальной и религиозной ненависти к гражданам Израиля фигуранты участвовали в массовых беспорядках, с применением насилия и уничтожением имущества, отказываясь выполнять требования сотрудников правоохранительных органов.

Ущерб, причиненный аэропорту, превысил 24 млн руб. Кроме того, были нарушены требования авиационной безопасности, что повлекло полную блокировку работы аэропорта, задержку и даже отмену регулярных рейсов. В отношении 29 представителей власти совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

Отбывать наказание осужденным надлежит в колониях общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Наталья Решетняк