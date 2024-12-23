Тариф на парковку в Сочи будет рассчитываться по степени востребованности улицы

В Сочи изменится порядок расчета тарифа за платную парковку, цена будет рассчитываться в зависимости от востребованности улицы для пользователей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 9 января в зону «01» войдут центральные улицы города с наибольшим трафиком. Стоимость парковки в этом районе будет выше, чем в зонах с номерами «02» и «03». Тариф в первой зоне составит 170 руб. в час. В зоне «02» — 125 руб. в час, а в зоне «03» — 105 руб.

В администрации отметили, что для автомобилистов предусмотрены два вида абонементов: месячный и годовой. Стоимость абонемента в месяц составит 7,1 тыс. руб., а в год — 60,4 тыс. руб.

На 32 улицах Центрального, Хостинского и Адлерского районов Сочи действует платная парковка. Однако в период новогодних каникул она станет бесплатной.

Алина Зорина