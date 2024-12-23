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В Крыму проверят сообщения о причинении травм матери и ребенку в процессе родов

Следователи Симферополя организовали проверку информации о причинении травм матери и ребенку в процессе родоразрешения. Об этом сообщает пресс-служба крымского следкома.

Фото: пресс-служба СКР

Фото: пресс-служба СКР

В соцсетях появились сообщения о том, что в процессе родов медики применили запрещенные методы извлечения плода. Из-за этого у роженицы разорвался мочевой пузырь, а у младенца образовались гематомы. Впоследствии жительница Симферополя проходила длительное лечение.

Руководитель ГСУ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил изучить обстоятельства протекания беременности, оказания дородовой помощи и в момент принятия родов, а также изучить медицинскую документацию, назначив соответствующие экспертизы. По результатам проверки примут процессуально решение.

Татьяна Ручкина

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