В Крыму проверят сообщения о причинении травм матери и ребенку в процессе родов

Следователи Симферополя организовали проверку информации о причинении травм матери и ребенку в процессе родоразрешения. Об этом сообщает пресс-служба крымского следкома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

В соцсетях появились сообщения о том, что в процессе родов медики применили запрещенные методы извлечения плода. Из-за этого у роженицы разорвался мочевой пузырь, а у младенца образовались гематомы. Впоследствии жительница Симферополя проходила длительное лечение.

Руководитель ГСУ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил изучить обстоятельства протекания беременности, оказания дородовой помощи и в момент принятия родов, а также изучить медицинскую документацию, назначив соответствующие экспертизы. По результатам проверки примут процессуально решение.

Татьяна Ручкина