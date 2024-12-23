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Первый матч ФК «Ростов» в новом сезоне состоится 2 марта

Стало известно расписание футбольного клуба «Ростов» на вторую половину сезона РПЛ 2024/2025. Первая игра команды пройдет 2 марта, сообщается на сайте «РИА Новости Спорт».

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Первым соперником команды станет московский «Динамо». Последний матч сезона команда проведет 24 мая и сыграет с «Динамо Махачкала».

Также во второй половине сезона противниками ФК «Ростов» станут: «Зенит», «Ахмат», «Факел», «Акрон», «Спартак», «Оренбург», «Краснодар», «Химки» и «Рубин».

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о том, что АО Футбольный клуб «Ростов» в 2025 году заплатит охранной организации 7 млн 935 тыс. руб. за обеспечение безопасности и сохранность имущества на своих объектах.

Ева Китаева

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