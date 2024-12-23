На Урале пресекли незаконную выдачу краткосрочных займов под залог имущества

Прокуратура Ревды (Свердловская область) через суд пресекла незаконную деятельность по предоставлению краткосрочных займов под залог имущества. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратура Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Установлено, что в комиссионном магазине индивидуальный предприниматель под видом реализации товаров, бывших в использовании, предоставлял гражданам краткосрочные займы под залог электроники, бытовой техники, сотовых телефонов.

Прокуратура выявила, что фактически заключенные сделки представляли из себя договоры займа. При этом предприниматель не имел права на выдачу потребзаймов.

Прокуратура направила в Верхнепышминский городской суд иск с требованием прекратить ломбардную деятельность предпринимателя. Суд удовлетворил иск прокурора, решение не вступило в законную силу.

После вступления судебного акта в силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.

Анастасия Таначева