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В Минеральных Водах в мае пройдет Кавказский инвестиционный форум

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак провел первое заседание оргкомитета по подготовке к проведению в 2025 году Кавказского инвестиционного форума (КИФ), который должен пройти 25-27 мая в Минеральных Водах на площадке МВЦ «МинводыЭКСПО». Подготовительное мероприятие собрало представителей федеральных органов власти, глав регионов СКФО, топ-менеджеров крупнейших госкорпораций и представителей отраслевых сообществ.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Открывая заседание, Александр Новак напомнил о поставленной президентом РФ цели увеличить объем инвестиций в стране на 60% к 20230 году. По его словам, «эта амбициозная задача выполняется в том числе благодаря таким важным мероприятиям, как Кавказский инвестиционный форум».

В ходе заседания зампред правительства отметил успех, который имел КИФ-2024, состоявшийся летом.

«Событие, которое состоялось в столице Чеченской Республики городе Грозном, привлекло большой интерес: в работе Форума приняли участие около 430 спикеров и 4 тысячи гостей из России, стран СНГ и «каспийской пятерки», включая руководителей и представителей органов власти, отраслевых компаний, бизнесменов, экспертов, ведущих СМИ. Убежден, что в будущем году КИФ вновь станет центральным деловым событием на Северном Кавказе, инвестиционная привлекательность которого поступательно растет», – сказал Александр Новак.

Основное внимание в программе КИФ-2025 будет уделено вопросам развития предпринимательства и агропромышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, промышленности, энергетики, банковского сектора, международного сотрудничества, здравоохранения, вопросам гуманитарной повестки.

Организатором КИФ выступает Фонд Росконгресс.

Сергей Иванов

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