На Ставрополье доля «Кубань Кредит» в льготном кредитовании АПК выросла до 10%

Эти данные озвучил министр сельского хозяйства Сергей Измалков в ходе итогового совещания по ключевым вопросам реализации механизма льготного кредитования в Ставропольском крае, которое прошло 19 декабря.

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Банк «Кубань Кредит» на мероприятии представляли руководитель Ставропольской региональной дирекции Дмитрий Лисицын и заместитель директора по корпоративному бизнесу Анастасия Колпакова.

В 2024 году в Ставропольском крае одобрено 741 заявка на предоставление льготных кредитов на сумму 35,2 млрд рублей, отметил Сергей Измалков.

— Приятно видеть, что на рынке появился новый серьезный игрок. Доля Банка «Кубань Кредит» в 2024 году существенно возросла и составила 10% от общего лимита, — подчеркнул он. — Это отличный показатель, и мы заинтересованы в здоровой конкуренции среди кредитных учреждений. Это положительно сказывается на конечной стоимости кредитных средств для наших сельхозтоваропроизводителей.

Отвечая на вопрос министра о планах и перспективах работы Банка в 2025 году, директор Ставропольской дирекции Дмитрий Лисицын поблагодарил министра за высокую оценку работы Банка в регионе и добавил, что в Стратегии банка на 2025 год председатель Правления Александр Калинич в качестве ключевой задачи отметил сохранение и наращивание клиентской базы, в том числе в сельскохозяйственной отрасли.

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