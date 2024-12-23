В Анапе открыли еще шесть пунктов обогрева для ликвидаторов ЧС

Сегодня, 23 декабря, в Анапе начали работу еще шесть новых пунктов обогрева для волонтеров и спасателей. Общее количество точек возросло до 11, сообщает краевой оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Кроме того, в городе функционируют семь штабов для выдачи инвентаря. Локации нанесены на онлайн-карту.

По информации оперштаба, прибывшие для ликвидации последствий выброса мазута получают необходимый инвентарь, включая: респираторы, перчатки, сапоги, лопаты и мешки для сбора нефтепродуктов.

Утром 23 декабря в Анапе открыли единый волонтерский штаб. Пункт находится по адресу: Витязево, ул. Черноморская, 120 б.

Всего с пляжей Кубани вывезли уже более 17 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта. Добровольцы и спасатели очистили около 39 км береговой линии.

Эксперты прогнозируют увеличение объема нефтепродуктов, выбрасываемых на берег, до 200 тыс. тонн. По мнению ученых, распространение мазута по побережью Кубани затянется на несколько месяцев.

Мазут оказался на побережьях Кубани после крушения двух танкеров «Волгонефть». Судна столкнулись в Керченском заливе 15 декабря.

Фил Златов