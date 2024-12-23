Донские власти заявили об отсутствии проблем с топливом после атаки ВСУ

По словам заместителя губернатора Ростовской области Игоря Сорокина, ситуация с топливом в регионе стабильна. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«На нефтебазах достаточный запас, АЗС работают в штатном режиме», — сказал господин Сорокин.

Контроль за обеспечением топливом осуществляет региональный штаб, который был создан в мае 2024 года.

Ранее в сми распространилась информация, что Новошахтинский завод по переработке нефтепродуктов якобы остановил остановил обе установки первичной переработки нефти в результате атаки ВСУ.

Как писал «Ъ-Ростов», в ночь на 19 декабря над Ростовской областью уничтожили 30 БПЛА и три ракеты. В результате воздушной атаки на единственном НПЗ в регионе — Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошло возгорание, один человек получил ранения.

Анастасия Казуков