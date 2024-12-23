Дончанин отделался условным сроком за стрельбу из переделанного АК-12

Цимлянский районный суд признал местного жителя Павла Смирнова виновным в незаконном изготовлении оружия ( ч. 1 ст. 223 УК) и умышленном повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК).

Как сообщает пресс-служба управления ФСБ по Ростовской области, осужденный работал слесарем на заводе. Весной 2023 года он купил в интернет-магазине «охолощенный» автомат заводского изготовления марки «АК-12». После этого Павел Смирнов переделал оружие под реальную боевую стрельбу. Патроны он купил у неустановленных лиц в ДНР, куда он ездил с целью доставки гуманитарной помощи.

В начале этого года Павел Смирнов поссорился с жителем Цимлянска и выстрелил в сторону его дома и автомобиля.

В результате Цимлянский райсуд наказал любителя оружия условным сроком лишения свободы на четыре года.

Сергей Иванов