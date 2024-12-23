ФК «Ростов» нанял охранников за 8 млн рублей для защиты имущества в 2025 году

АО Футбольный клуб «Ростов» в 2025 году заплатит охранной организации 7 млн 935 тыс. руб. за обеспечение безопасности и сохранность имущества на своих объектах. Информацию об этом можно найти на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юлия Невская, Коммерсантъ Фото: Юлия Невская, Коммерсантъ

Закупка охранной услуги была осуществлена у единственного поставщика, наименование которого не указано.

Контракт с охранной организацией был заключен 18 декабря, его действие распространяется на весь 2025 год.

Основным акционером АО Футбольный клуб «Ростов» является правительство Ростовской области, еще порядка 45% доли в АО имеют структуры известного ростовского предпринимателя Арташеса Арутюнянца. Он же является президентом ФК.

Сергей Иванов