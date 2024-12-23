Баскетболисты «Барс-РГЭУ» одержали победу над «СШОР-Локомотив»
Ростовские баскетболисты «Барс-РГЭУ» из Ростова победили команду «СШОР-Локомотив» из Краснодара в рамках чемпионата Суперлиги сезона 2024/2025. Как сообщает пресс-служба клуба, игра прошла 22 декабря в столице Кубани.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Матч завершился со счетом 72:88 в пользу «Барс-РГЭУ». Поначалу лидировали баскетболисты краснодарской команды. Счет составил 21:20. Позже донские спортсмены смогли отыграться.
В настоящее время «Барс-РГЭУ» находится на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата.
Ранее гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл АГУ-«Адыиф» из Майкова в выездном матче OLIMPBET Суперлига — 2024/25. Следующий тур чемпионата состоится 5 января 2025 года.