В 2025 году в Новочеркасске откроют стадион «Ермак» и парк «Казачок»

Реконструкция стадиона «Ермак» и благоустройство парка «Казачок» в Новочеркасске будут завершены в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

На стадионе уже обновлены футбольное поле, созданы поле для мини-футбола и баскетбольная площадка. Сейчас ведется работа по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса. Первый этап установки спортивного сооружения уже завершён, его обшивают панелями и бетонируют основание игрового зала. На территории стадиона будет размещена фигура атамана Ермака и декоративный элемент с изображением казачьей амуниции. Мощение перед входом будет выполнено из натурального камня.

Также в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда» в Новочеркасске ведется благоустройство парка «Казачок». Техническая готовность объекта составляет 78%. В парке будут созданы водные объекты, детские и спортивные площадки, прогулочные дорожки и бульвар с фотозонами. Также предусмотрена организация ярмарочных киосков и фудкорта.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал об открытии скоростного подхода к Крымскому мосту. Этот участок дороги протяженностью 120 км. соединит трассы «Дон» и «Таврида».

Ева Китаева