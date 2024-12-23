Зерновые и продовольствие стали основой внешнеторгового оборота Дона с Индонезией в 2024 году
По итогам девяти месяцев 2024 года Индонезия заняла пятое место по объему во внешнеторговом обороте Ростовской области. Об этом сообщается на сайте донского правительства со ссылкой на информацию, озвученную на онлайн-конференции «Час с торгпредом России в Индонезии».
Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ
В частности, эта страна заняла 20-е место в экспорте и 2-е место в импорте донского региона. По импорту отмечается рост на 8,3%.
Основу донского экспорта в Индонезию составили зерновые (94,4%). Основная товарная группа в импорте в Ростовскую область - продовольственные товары (более 99%).
Согласно сообщению, Индонезия является лидером среди стран Юго-Восточной Азии по объему торговли в Ростовской области с долей 75%.