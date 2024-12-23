Марафон добра: ГК «ИнтерСтрой» исполняет новогодние мечты детей

Новогодние мечты детей исполняет ГК «ИнтерСтрой» – один из ведущих застройщиков Крыма и Севастополя. Накануне волшебных праздников, желания детей непременно должны сбываться, убеждены в компании.

ГК «ИнтерСтрой» исполнила мечту девятилетнего Дениса. Денис мечтал о велосипеде – команда «ИнтерСтрой» вручила долгожданный подарок, а, вместе с ним, свое тепло, внимание и заботу.

У мальчика непростая судьба. Он живет в интернате, имеет проблемы со здоровьем, но Денис прилежный и любознательный. Несмотря на сложности и целый год, проведенный в больнице, Денис старается выполнять все задания на уроках. Он любит лепить из пластилина, собирать мозаику, паззлы и рисовать.

Сотрудники «ИнтерСтрой» вместе с Денисом нарисовали новогодние рисунки, написали на них трогательные пожелания и обменялись открытками. Теперь у мальчика стало еще больше друзей.

Дети военнослужащих в зоне СВО также под особым волшебным присмотром. Благотворительная акция «Ёлка мечты» проходит в Севастополе второй раз. Создана она в дополнение к федеральной акции «Ёлка желаний». «Ёлка мечты» - акция добровольцев штаба «Мы вместе». Как и в минувшем году ГК «ИнтерСтрой» открыла акцию в Севастополе и исполнила новогоднее желание двенадцатилетнего Димы. Мальчик получил в подарок спортивную форму, футбольные бутсы и мяч. Дима занимается футболом в спортивной школе Севастополя и мечтает стать профессиональным футболистом. Сотрудники ГК «ИнтерСтрой» встретили юного чемпиона плакатом болельщиков и пожелали Диме удачи и ярких побед!

«Весь год ГК «ИнтерСтрой» организовывала яркие праздники во дворах жилых комплексов, при поддержке «ИнтерСтрой» проходили представления для детей, мы поддерживали юных спортсменов. Чтобы радовать окружающих и исполнять желания, не обязательно быть Дедом Морозом. В эти дни добрым волшебником может стать любой желающий. От большого, дружного коллектива «ИнтерСтрой» я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Пусть исполнятся самые заветные мечты», - сказала представитель ГК «ИнтерСтрой» Людмила Мендрух.

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