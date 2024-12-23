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В Крыму завершили строительство детсадов и ликвидировали очереди

В 2024 году в Крыму открыли 24 новых детсада, которые позволили полностью устранить очередь в учреждения. Доступность дошкольного образования достигла 100%, сообщает «Крым 24» со ссылкой на министра образования, науки и молодежи региона Валентину Лаврик.

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

До конца года завершится строительство еще четырех объектов. В Симферополе и Евпатории введут в эксплуатацию две новые школы.

В Ялте строят образовательный кластер стоимостью почти 17 млрд руб. Комплекс включит детский сад на 200 мест и общеобразовательную школу. Проект согласован президентом России Владимиром Путиным.

Фил Златов

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