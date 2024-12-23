В Сочи растет предложение вторичного жилья премиум-класса

Агентство «Оникс-Недвижимость» представило анализ рынка элитной недвижимости Сочи за 2024 год. В декабре в городе выставлено на продажу 295 объектов стоимостью свыше 100 млн руб., что практически соответствует показателю января — 296 лотов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Вторичный рынок демонстрирует рост: число предложений стоимостью дороже 100 млн руб. увеличилось на 18,6% — до 223 объектов. Центральный район лидирует по количеству элитных квартир с показателем 113 лотов, в Хостинском районе представлено 98 объектов.

В сегменте новостроек наблюдается спад: количество предложений сократилось на 33% — до 72 объектов. В Хостинском районе показатель вырос с 54 до 55 лотов, тогда как в Центральном произошло снижение с 54 до 13 объектов.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте на 192% вырос спрос на новогоднюю аренду домов. Средняя стоимость суточной аренды загородного дома в среднем составила 18,5 тыс. руб. В два раза выросло предложение.

Вячеслав Рыжков