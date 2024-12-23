Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин вручил удостоверение и значок депутата парламента республики Наилю Залакову. Об этом рассказали в пресс-службе Госсовета Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мухаметшин вручил Залакову удостоверение депутата Госсовета Татарстана

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Мухаметшин вручил Залакову удостоверение депутата Госсовета Татарстана

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Фарид Мухаметшин пожелал Наилю Залакову успехов в депутатской деятельности. Новый депутат Госсовета Татарстана планирует работать в составе Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству.

В начале декабря Наиль Залаков победил на выборах депутата парламента республики в Чистопольском округе. Он набрал 70,23% голосов избирателей.

В сентябре выборы в Чистопольском округе не состоялись, т.к. с голосования снялись все кандидаты, кроме 29-летнего бизнесмена Альберта Хуснуллина, сына заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина. Выборы решили перенести на декабрь для дополнительного выдвижения кандидатов. Альберт Хуснуллин не стал повторно выдвигаться на голосование.

По данным портала Rusprofile, Наиль Залаков является руководителем холдинговой компании «Чистополье». В 2023 году выручка организации составила 330 млн руб., а прибыль — 3,5 млн руб.

Диана Соловьёва