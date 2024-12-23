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В Сочи задержали подозреваемого в покушении на убийство бывшей девушки

В Сочи задержали подозреваемого в покушении на убийство бывшей девушки. Сейчас с задержанным проводят необходимые следственные действия, а пострадавшую госпитализировали, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

По данным следствия, инцидент произошел в квартире бывшей сожительницы подозреваемого, где между ними возник конфликт. В ходе ссоры фигурант дела нанес пострадавшей удары телескопическим раздвижным гаечным ключом и покинул место происшествия. Позже его задержали на территории Сочи.

Специалисты установили, что подозреваемый ранее имел судимость. В отделе полиции фигурант дела признался в содеянном и дал явку с повинной.

Отдел дознания УВД Сочи возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Фигуранту дела грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Кроме того, в отношении задержанного составили административный протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). По решению суда обвиняемого поместили в специальное помещение для задержанных лиц.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте выясняют обстоятельства происшествия, в результате которого местный житель получил ожоги. Причиной стал хлопок газового баллона.

Мария Удовик

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