На уборку снега в Свердловской области отправили 261 спецмашину
Для уборки прошедшего за последние сутки слабого снега и наледи в Свердловской области отправили 261 единицу техники, сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
На улице местами наблюдались изморозь и гололед, на уборку вывели 198 комбинированных дорожных машин, 15 автомобилей с отвалом, 24 автогрейдера, 24 единицы другой техники. Всего израсходовано 7560 тонн пескосоляной смеси.
Неблагоприятные условия наблюдались на участках следующих дорог:
- Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов;
- Ревда — Дегтярск — Курганово;
- Ревда — Краснояр;
- Первоуральск — Шаля;
- Березовский — Белоярское водохранилище;
- Екатеринбург — Реж — Алапаевск;
- Нижний Тагил — Нижняя Салда.
В адрес подрядных организаций выдали 11 предприсаний для устранения недостатков зимнего содержания. На сложные участки была направлена дополнительная дорожная техника.
Как отметили в департаменте, на полную расчистку дорог от снега требуется от трех до 12 часов в зависимости от их категории, а уборку тротуаров должны осуществлять в течение суток.
Напомним, в последние дни уходящего 2024 года в Свердловской области ожидается теплая погода: температура воздуха будет на 3-7 градусов выше климатической нормы. В Екатеринбурге днем 23 декабря установится температура на уровне -2°..-4°, облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер юго-западный, западный, 2-7 м/с.