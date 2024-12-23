На уборку снега в Свердловской области отправили 261 спецмашину

Для уборки прошедшего за последние сутки слабого снега и наледи в Свердловской области отправили 261 единицу техники, сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

На улице местами наблюдались изморозь и гололед, на уборку вывели 198 комбинированных дорожных машин, 15 автомобилей с отвалом, 24 автогрейдера, 24 единицы другой техники. Всего израсходовано 7560 тонн пескосоляной смеси.

Неблагоприятные условия наблюдались на участках следующих дорог:

Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов;

Ревда — Дегтярск — Курганово;

Ревда — Краснояр;

Первоуральск — Шаля;

Березовский — Белоярское водохранилище;

Екатеринбург — Реж — Алапаевск;

Нижний Тагил — Нижняя Салда.

В адрес подрядных организаций выдали 11 предприсаний для устранения недостатков зимнего содержания. На сложные участки была направлена дополнительная дорожная техника.

Как отметили в департаменте, на полную расчистку дорог от снега требуется от трех до 12 часов в зависимости от их категории, а уборку тротуаров должны осуществлять в течение суток.

Напомним, в последние дни уходящего 2024 года в Свердловской области ожидается теплая погода: температура воздуха будет на 3-7 градусов выше климатической нормы. В Екатеринбурге днем 23 декабря установится температура на уровне -2°..-4°, облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер юго-западный, западный, 2-7 м/с.

Ирина Пичурина