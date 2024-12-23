В Сириусе прогнозируют ухудшение погоды

Синоптики прогнозируют сильные дожди и грозы утром 23 декабря в Сириусе. В связи с этим местные службы работают в усиленном режиме, сообщает пресс-служба федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Жителям и туристам настоятельно рекомендуют воздержаться от отдыха у водоемов, а также не оставлять автомобили под деревьями и рекламными конструкциями. Важно предпринять все необходимые меры предосторожности в условиях ухудшения погоды.

Однако в горах Сочи службы работают против другой непогоды. В Краснополянском поселковом округе коммунальные службы круглосуточно занимаются очисткой дорог от снега. Пока задействовали 60 единиц техники и 59 рабочих, которые обработали дорожное покрытие более чем 41 тонной противогололедных материалов. В поселке Красная Поляна очистили ключевые улицы, такие как Ачишховская, Дубравная и Трудовой Славы. Также продолжаются работы по расчистке тротуаров на улицах Заповедной и Защитников Кавказа.

В селе Медовеевка активно расчищаются муниципальные дороги, а в селе Аибга уже прочистили 20 км проездного маршрута, где на 10 участках убирают лавины и завалы. Специалисты Сочинских электрических сетей восстанавливают поврежденные опоры на улице Листопадной, а также убирают упавшие деревья на улицах Заповедной и Гидростроителей.

Мария Удовик