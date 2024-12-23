В Сосновском районе Челябинска нашли нелегальную молельную комнату

Во время рейдов в местах проживания и работы иностранных граждан в Сосновском районе Челябинска полицейские и сотрудники УФСБ при силовой поддержке ОМОНа в одном из складов обнаружили нелегально действующую молельную комнату. По этому факту осуществляется сбор доказательств для решения вопроса о возбуждении дела по ст. 5.26 КоАП РФ (нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях), сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Также в ходе рейдов проверили около 150 человек на законность пребывания в стране и причастность к противоправной деятельности. Выявлены три иностранца, нарушившие условия миграционного учета. В ближайшее время они будут выдворены за пределы страны. Были вручены 12 повесток для явки в военкоматы лицам, получившим российское гражданство.

Виталина Ярховска