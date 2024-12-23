РФ начала гуманитарные поставки энергии в Абхазию

Из России в Абхазию начались гуманитарные поставки электроэнергии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство энергетики и транспорта соседней республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как уточнил и. о. первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансух Нанба, поставки энергии стартовали с 7:00 понедельника, 23 декабря. В пресс-службе «Черноморэнерго» отметили, что в Абхазии вновь действует прежний график подачи электроэнергии, введенный с 1 ноября, с четырехчасовыми ограничениями.

В начале декабря в Абхазии оказалось полностью отключено электричество. Это произошло после того, как Ингурская ГЭС остановила работу из-за критически низкого уровня воды. Ранее в республике ввели ограничения подачи электроэнергии – в дневное время свет давали лишь дважды по 2 часа 20 минут.

И. о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба обращался к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Он просил возобновить социальные выплаты в республике.

Вячеслав Рыжков