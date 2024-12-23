На Среднем Урале за неделю на свет появилось девять пар близнецов

В Свердловской области на прошедшей неделе родилось девять пар близнецов. Всего за этот период в регионе родились 692 ребенка — 351 мальчик и 341 девочка, сообщили в обласном минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В возрасте до 35 лет родили 478 женщин, еще 205 родили после 35 лет, при этом одна из свердловчанок родила в девятый раз, еще у двоих на прошлой неделе состоялись седьмые роды.

Напомним, на протяжении предыдущей недели на территории Свердловской области родились 664 ребенка — на свет появилось 349 мальчиков и 315 девочек, включая восемь пар близнецов.

Ирина Пичурина