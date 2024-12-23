Погиб один человек и трое пострадали в ДТП в Ростовской области

Днем, 22 декабря, в Семикаракорске произошло ДТП со смертельным исходом по ул. Калинина. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, 47-летний водитель «Форд Фокус» выехал «на встречку» и допустил столкновение с «Джили М Гранд» под управлением 60-летнего водителя.

В результате ДТП погиб водитель «Джили М Гранд». Двоим пассажирам — 47-летнему и 11-летнему понадобилась госпитализация. Водителя, выехавшего на встречную полосу, доставили в медицинское учреждение.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в результате столкновения двух отечественных авто в Шахтах погиб 18-летний водитель. ДТП также произошло по причине выезда «на встречку».

Анастасия Казуков