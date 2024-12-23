В Увельском районе Челябинской области водитель погиб в аварии

На территории Увельского района Челябинской области произошло смертельное столкновение двух автомобилей. Один из водителей погиб на месте от полученных травм, сообщает пресс-служба Госавтоинспекция региона.

Авария случилась 23 декабря в 8:40 на 75 километре автодороги Челябинск — Троицк (до границы с Казахстаном). По предварительным данным, автомобиль «Лада Гранта» во время обгона выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с Volkswagen Polo. Водитель отечественной машины скончался, иномарки — получил травмы.