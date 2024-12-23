Суд взыскал с администрации Лабытнанги 1,5 млн рублей за несделанный ремонт

В Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) взыскал с городской администрации почти 1,5 млн руб. за непроизведенный капремонт в пользу местного жителя, сообщили в окружной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что жильцу, которого переселили из аварийного дома, не выплатили компенсацию за несделанный ремонт. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Напомним, летом Ямал досрочно завершил выполнение программы по расселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Из ветхих домов в регионе переселили 46 тыс. человек.

Ирина Пичурина