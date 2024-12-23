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В Челябинске назначен заместитель главы города по экономическому развитию

Заместителем главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям стал Дмитрий Агеев. На аппаратном совещании 23 декабря мэр Алексей Лошкин представил его коллегам.

Дмитрий Агеев с 2016 по 2024 год руководил главным контрольным управлением Челябинской области. Он ушел в отставку по собственному желанию, 20 декабря у него состоялся последний рабочий день в этой должности.

Ранее замглавы по экономическому развитию был Игорь Постнов, который решил сложить полномочия в ноябре этого года.

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