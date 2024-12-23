HH.ru: почти половина челябинцев сменили работу в 2024 году

В 2024 году 46% жителей Челябинска поменяли работу в этом году. Чаще всего это делали молодые люди — 56% в возрасте 18-24 года, 45% в возрасте 25-34 года, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru

В целом по РФ работу в этом году поменяли 44% людей трудоспособного возраста. В Челябинске чаще остальных меняли место работы представители ресторанно-гостиничного бизнеса, сферы развлечений и массмедиа (53%), специалисты маркетинга, рекламы и PR (50%). Реже других — юристы (31%) и менеджеры по закупкам (35%).

Треть челябинских соискателей, искавших работу, оценили год как более благополучный для развития карьеры и трудоустройства, чем предыдущий. Еще 30%, наоборот, сообщили, что в этом году искать работу и строить карьеру было сложнее, чем год назад. 16% не заметили никакой разницы, а оставшиеся 23% затруднились ответить.