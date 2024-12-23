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На остановке в Екатеринбурге задымился трамвай

В Екатеринбурге на остановке Пехотинцев задымился вагон трамвая №24, который ехал в сторону Таганского ряда, сообщил близкий к городской администрации telegram-канал «Екатеринбург. Главное».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Угрозы возгорания не было, к месту аварии приезжали пожарные и аварийная бригада. Его задымление вызвало задержку в движении трамваев №6, 19, 23, 24 — сейчас движение восстановлено, неисправный вагон своим ходом уехал в Северное депо с аварийной бригадой.

Напомним, на прошлой неделе в центральной части Екатеринбурга, на ул. 8 марта, с рельсов сошел трамвай №10, заблокировав движение для других трамваев.

Ирина Пичурина

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