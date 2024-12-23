На Кубани прогнозируют потепление до 13 градусов
В понедельник, 23 декабря, на Кубани прогнозируют теплую и солнечную погоду. По данным сервиса «Яндекс. Погода», температура воздуха в регионе днем поднимется до +13°C, а ночью составит около +3°C.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Днем в Краснодаре воздух прогреется до +11°C, а на Черноморском побережье — от +5°C до +13°C. В горных районах температурный диапазон составит от -3 до +2°C.
Ночью по краю местами возможны дожди. Скорость ветра достигнет 14 м/с.