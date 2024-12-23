На Кубани прогнозируют потепление до 13 градусов

В понедельник, 23 декабря, на Кубани прогнозируют теплую и солнечную погоду. По данным сервиса «Яндекс. Погода», температура воздуха в регионе днем поднимется до +13°C, а ночью составит около +3°C.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Днем в Краснодаре воздух прогреется до +11°C, а на Черноморском побережье — от +5°C до +13°C. В горных районах температурный диапазон составит от -3 до +2°C.

Ночью по краю местами возможны дожди. Скорость ветра достигнет 14 м/с.

Нурий Бзасежев