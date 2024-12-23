В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку после ДТП с автобусом

Прокуратура Кировского района Екатеринбурга взяла под контроль расследование ДТП с участием пассажирского автобуса №70, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Ведомство будет следить за ходом расследования и оценит законность решений полиции после завершения доследственной проверки.

Напомним, инцидент случился утром 22 декабря, водитель автобуса врезался в дерево. В момент аварии в автобусе находились 10 пассажиров, из них четверо пострадали — все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

Ирина Пичурина