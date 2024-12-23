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В ДТП в Анапе иномарка насмерть сбила пешехода

Вчера, 22 декабря, на автотрассе «Анапа — Сукко» произошло ДТП с одним погибшим. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Авария произошла около 17:30 на участке дороги 5 км + 300 м. Водитель Toyota Prius наехал на пешехода, который переходил дорогу не в положенном месте. Как отметили специалисты, на его одежде не было светоотражающих элементов.

В результате аварии пешеход скончался на месте до прибытия скорой помощи. Полиция проводят проверку и выясняет обстоятельства происшествия. Личность погибшего устанавливается.

Нурий Бзасежев

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