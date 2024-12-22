Змеи, птицы и другие друзья человека
Предновогоднее настроение обитателей Ростовского зоопарка
Чуть больше месяца остается до наступления Года Зеленой Деревянной Змеи (по китайскому календарю он начинается 29 января 2025 года). В Ростовском зоопарке живет 17 видов змей (43 особи). Как положено пресмыкающимся, они коротают предновогодние деньки в террариуме под лампами, а остальные обитатели зверинца нежатся под редкими лучами декабрьского солнца. В такой атмосфере обитателей зоопарка запечатлел фотокорреспондент «Ъ-Ростов» Василий Дерюгин.
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