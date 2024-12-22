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Змеи, птицы и другие друзья человека

Предновогоднее настроение обитателей Ростовского зоопарка

Чуть больше месяца остается до наступления Года Зеленой Деревянной Змеи (по китайскому календарю он начинается 29 января 2025 года). В Ростовском зоопарке живет 17 видов змей (43 особи). Как положено пресмыкающимся, они коротают предновогодние деньки в террариуме под лампами, а остальные обитатели зверинца нежатся под редкими лучами декабрьского солнца. В такой атмосфере обитателей зоопарка запечатлел фотокорреспондент «Ъ-Ростов» Василий Дерюгин.

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В преддверии нового года Ростовский зоопарк украсили праздничными гирляндами

В преддверии нового года Ростовский зоопарк украсили праздничными гирляндами

Фото: Василий Дерюгин

Удав обыкновенный в своей естественной для зоопарка среде обитания

Удав обыкновенный в своей естественной для зоопарка среде обитания

Фото: Василий Дерюгин

Зеленый древесный питон с грустными глазами и веселой расцветкой

Зеленый древесный питон с грустными глазами и веселой расцветкой

Фото: Василий Дерюгин

Техасская горная змея — не ядовитая. Ее длина может достигать полутора метров

Техасская горная змея — не ядовитая. Ее длина может достигать полутора метров

Фото: Василий Дерюгин

Обыкновенная игуана может оставить хвост в зубах или когтях хищника и со временем отрастить новый

Обыкновенная игуана может оставить хвост в зубах или когтях хищника и со временем отрастить новый

Фото: Василий Дерюгин

Кубинский удав предпочитает влажные и сухие редколесья, а также летучих мышей, птиц и грызунов на ужин

Кубинский удав предпочитает влажные и сухие редколесья, а также летучих мышей, птиц и грызунов на ужин

Фото: Василий Дерюгин

Под лампой дремлет обыкновенный питон

Под лампой дремлет обыкновенный питон

Фото: Василий Дерюгин

Обыкновенный питон является основным предметом частных коллекций и публичных показов

Обыкновенный питон является основным предметом частных коллекций и публичных показов

Фото: Василий Дерюгин

Игуаны живут на деревьях и ведут дневной образ жизни

Игуаны живут на деревьях и ведут дневной образ жизни

Фото: Василий Дерюгин

Найдите хамелеона с первого взгляда

Найдите хамелеона с первого взгляда

Фото: Василий Дерюгин

Средняя длина кубинского удава составляет от 1,5 до 3 м, но может достигать 4,5 м

Средняя длина кубинского удава составляет от 1,5 до 3 м, но может достигать 4,5 м

Фото: Василий Дерюгин

Кайман только кажется дружелюбным, но обычно на людей он не нападает

Кайман только кажется дружелюбным, но обычно на людей он не нападает

Фото: Василий Дерюгин

На солнышке греется канадская пума

На солнышке греется канадская пума

Фото: Василий Дерюгин

Вес пумы достигает 105 кг, что делает ее вторым по величине хищником из семейства кошачьих

Вес пумы достигает 105 кг, что делает ее вторым по величине хищником из семейства кошачьих

Фото: Василий Дерюгин

Обыкновенный волк является прямым предком домашней собаки

Обыкновенный волк является прямым предком домашней собаки

Фото: Василий Дерюгин

Бородач назван бородачом от пучка жестких перьев или щетинок под клювом, образующих бородку

Бородач назван бородачом от пучка жестких перьев или щетинок под клювом, образующих бородку

Фото: Василий Дерюгин

Орел степной — казак лихой

Орел степной — казак лихой

Фото: Василий Дерюгин

Полярная сова, кажется, довольна погодой

Полярная сова, кажется, довольна погодой

Фото: Василий Дерюгин

В хорошую погоду в зоопарке царить любовь

В хорошую погоду в зоопарке царить любовь

Фото: Василий Дерюгин

Кудрявого пеликана в народе называют «баба-птица»

Кудрявого пеликана в народе называют «баба-птица»

Фото: Василий Дерюгин

А черный лебедь на пруду...

А черный лебедь на пруду...

Фото: Василий Дерюгин

Один из четырех слонов Ростовского зоопарка

Один из четырех слонов Ростовского зоопарка

Фото: Василий Дерюгин

Белый медведь только выглядит добрым, на деле он второй по величине сухопутный хищник планеты после гребнистого крокодила

Белый медведь только выглядит добрым, на деле он второй по величине сухопутный хищник планеты после гребнистого крокодила

Фото: Василий Дерюгин

Амурский тигр — самая большая кошка на планете, но находится на грани исчезновения

Амурский тигр — самая большая кошка на планете, но находится на грани исчезновения

Фото: Василий Дерюгин

На днях в Ростовском зоопарке объявили о начале конкурса имени для зубренка-самца, родившегося у Мужичка и Мулатки

На днях в Ростовском зоопарке объявили о начале конкурса имени для зубренка-самца, родившегося у Мужичка и Мулатки

Фото: Василий Дерюгин

Мужичок — отец зубренка — выглядит убедительно

Мужичок — отец зубренка — выглядит убедительно

Фото: Василий Дерюгин

Еще больше животных, змей, птиц и прочей живности можно увидеть в зоопарке Ростова

Еще больше животных, змей, птиц и прочей живности можно увидеть в зоопарке Ростова

Фото: Василий Дерюгин

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В преддверии нового года Ростовский зоопарк украсили праздничными гирляндами

Фото: Василий Дерюгин

Удав обыкновенный в своей естественной для зоопарка среде обитания

Фото: Василий Дерюгин

Зеленый древесный питон с грустными глазами и веселой расцветкой

Фото: Василий Дерюгин

Техасская горная змея — не ядовитая. Ее длина может достигать полутора метров

Фото: Василий Дерюгин

Обыкновенная игуана может оставить хвост в зубах или когтях хищника и со временем отрастить новый

Фото: Василий Дерюгин

Кубинский удав предпочитает влажные и сухие редколесья, а также летучих мышей, птиц и грызунов на ужин

Фото: Василий Дерюгин

Под лампой дремлет обыкновенный питон

Фото: Василий Дерюгин

Обыкновенный питон является основным предметом частных коллекций и публичных показов

Фото: Василий Дерюгин

Игуаны живут на деревьях и ведут дневной образ жизни

Фото: Василий Дерюгин

Найдите хамелеона с первого взгляда

Фото: Василий Дерюгин

Средняя длина кубинского удава составляет от 1,5 до 3 м, но может достигать 4,5 м

Фото: Василий Дерюгин

Кайман только кажется дружелюбным, но обычно на людей он не нападает

Фото: Василий Дерюгин

На солнышке греется канадская пума

Фото: Василий Дерюгин

Вес пумы достигает 105 кг, что делает ее вторым по величине хищником из семейства кошачьих

Фото: Василий Дерюгин

Обыкновенный волк является прямым предком домашней собаки

Фото: Василий Дерюгин

Бородач назван бородачом от пучка жестких перьев или щетинок под клювом, образующих бородку

Фото: Василий Дерюгин

Орел степной — казак лихой

Фото: Василий Дерюгин

Полярная сова, кажется, довольна погодой

Фото: Василий Дерюгин

В хорошую погоду в зоопарке царить любовь

Фото: Василий Дерюгин

Кудрявого пеликана в народе называют «баба-птица»

Фото: Василий Дерюгин

А черный лебедь на пруду...

Фото: Василий Дерюгин

Один из четырех слонов Ростовского зоопарка

Фото: Василий Дерюгин

Белый медведь только выглядит добрым, на деле он второй по величине сухопутный хищник планеты после гребнистого крокодила

Фото: Василий Дерюгин

Амурский тигр — самая большая кошка на планете, но находится на грани исчезновения

Фото: Василий Дерюгин

На днях в Ростовском зоопарке объявили о начале конкурса имени для зубренка-самца, родившегося у Мужичка и Мулатки

Фото: Василий Дерюгин

Мужичок — отец зубренка — выглядит убедительно

Фото: Василий Дерюгин

Еще больше животных, змей, птиц и прочей живности можно увидеть в зоопарке Ростова

Фото: Василий Дерюгин

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