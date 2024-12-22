Змеи, птицы и другие друзья человека

Чуть больше месяца остается до наступления Года Зеленой Деревянной Змеи (по китайскому календарю он начинается 29 января 2025 года). В Ростовском зоопарке живет 17 видов змей (43 особи). Как положено пресмыкающимся, они коротают предновогодние деньки в террариуме под лампами, а остальные обитатели зверинца нежатся под редкими лучами декабрьского солнца. В такой атмосфере обитателей зоопарка запечатлел фотокорреспондент «Ъ-Ростов» Василий Дерюгин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В преддверии нового года Ростовский зоопарк украсили праздничными гирляндами Фото: Василий Дерюгин Удав обыкновенный в своей естественной для зоопарка среде обитания Фото: Василий Дерюгин Зеленый древесный питон с грустными глазами и веселой расцветкой Фото: Василий Дерюгин Техасская горная змея — не ядовитая. Ее длина может достигать полутора метров Фото: Василий Дерюгин Обыкновенная игуана может оставить хвост в зубах или когтях хищника и со временем отрастить новый Фото: Василий Дерюгин Кубинский удав предпочитает влажные и сухие редколесья, а также летучих мышей, птиц и грызунов на ужин Фото: Василий Дерюгин Под лампой дремлет обыкновенный питон Фото: Василий Дерюгин Обыкновенный питон является основным предметом частных коллекций и публичных показов Фото: Василий Дерюгин Игуаны живут на деревьях и ведут дневной образ жизни Фото: Василий Дерюгин Найдите хамелеона с первого взгляда Фото: Василий Дерюгин Средняя длина кубинского удава составляет от 1,5 до 3 м, но может достигать 4,5 м Фото: Василий Дерюгин Кайман только кажется дружелюбным, но обычно на людей он не нападает Фото: Василий Дерюгин На солнышке греется канадская пума Фото: Василий Дерюгин Вес пумы достигает 105 кг, что делает ее вторым по величине хищником из семейства кошачьих Фото: Василий Дерюгин Обыкновенный волк является прямым предком домашней собаки Фото: Василий Дерюгин Бородач назван бородачом от пучка жестких перьев или щетинок под клювом, образующих бородку Фото: Василий Дерюгин Орел степной — казак лихой Фото: Василий Дерюгин Полярная сова, кажется, довольна погодой Фото: Василий Дерюгин В хорошую погоду в зоопарке царить любовь Фото: Василий Дерюгин Кудрявого пеликана в народе называют «баба-птица» Фото: Василий Дерюгин А черный лебедь на пруду... Фото: Василий Дерюгин Один из четырех слонов Ростовского зоопарка Фото: Василий Дерюгин Белый медведь только выглядит добрым, на деле он второй по величине сухопутный хищник планеты после гребнистого крокодила Фото: Василий Дерюгин Амурский тигр — самая большая кошка на планете, но находится на грани исчезновения Фото: Василий Дерюгин На днях в Ростовском зоопарке объявили о начале конкурса имени для зубренка-самца, родившегося у Мужичка и Мулатки Фото: Василий Дерюгин Мужичок — отец зубренка — выглядит убедительно Фото: Василий Дерюгин Еще больше животных, змей, птиц и прочей живности можно увидеть в зоопарке Ростова Фото: Василий Дерюгин Следующая фотография 1 / 27 В преддверии нового года Ростовский зоопарк украсили праздничными гирляндами Фото: Василий Дерюгин Удав обыкновенный в своей естественной для зоопарка среде обитания Фото: Василий Дерюгин Зеленый древесный питон с грустными глазами и веселой расцветкой Фото: Василий Дерюгин Техасская горная змея — не ядовитая. Ее длина может достигать полутора метров Фото: Василий Дерюгин Обыкновенная игуана может оставить хвост в зубах или когтях хищника и со временем отрастить новый Фото: Василий Дерюгин Кубинский удав предпочитает влажные и сухие редколесья, а также летучих мышей, птиц и грызунов на ужин Фото: Василий Дерюгин Под лампой дремлет обыкновенный питон Фото: Василий Дерюгин Обыкновенный питон является основным предметом частных коллекций и публичных показов Фото: Василий Дерюгин Игуаны живут на деревьях и ведут дневной образ жизни Фото: Василий Дерюгин Найдите хамелеона с первого взгляда Фото: Василий Дерюгин Средняя длина кубинского удава составляет от 1,5 до 3 м, но может достигать 4,5 м Фото: Василий Дерюгин Кайман только кажется дружелюбным, но обычно на людей он не нападает Фото: Василий Дерюгин На солнышке греется канадская пума Фото: Василий Дерюгин Вес пумы достигает 105 кг, что делает ее вторым по величине хищником из семейства кошачьих Фото: Василий Дерюгин Обыкновенный волк является прямым предком домашней собаки Фото: Василий Дерюгин Бородач назван бородачом от пучка жестких перьев или щетинок под клювом, образующих бородку Фото: Василий Дерюгин Орел степной — казак лихой Фото: Василий Дерюгин Полярная сова, кажется, довольна погодой Фото: Василий Дерюгин В хорошую погоду в зоопарке царить любовь Фото: Василий Дерюгин Кудрявого пеликана в народе называют «баба-птица» Фото: Василий Дерюгин А черный лебедь на пруду... Фото: Василий Дерюгин Один из четырех слонов Ростовского зоопарка Фото: Василий Дерюгин Белый медведь только выглядит добрым, на деле он второй по величине сухопутный хищник планеты после гребнистого крокодила Фото: Василий Дерюгин Амурский тигр — самая большая кошка на планете, но находится на грани исчезновения Фото: Василий Дерюгин На днях в Ростовском зоопарке объявили о начале конкурса имени для зубренка-самца, родившегося у Мужичка и Мулатки Фото: Василий Дерюгин Мужичок — отец зубренка — выглядит убедительно Фото: Василий Дерюгин Еще больше животных, змей, птиц и прочей живности можно увидеть в зоопарке Ростова Фото: Василий Дерюгин