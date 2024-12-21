В школах Казани отменили занятия после атаки беспилотника

В школах Казани отменены занятия после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

«В связи со внештатной ситуацией с целью обеспечения безопасности учащихся и сотрудников организации учебные занятия и праздничные мероприятия отменяются», — сообищли в прес-сслужбе.

Сегодня около 7:50 российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Татарстаном. В Советском, Кировском и Приволжском районах Казани произошли возгорания в жилых домах после атаки беспилотника.

UPD: В ряде школ была проведена выборочная эвакуация учащихся в подвальные помещения. Власти призывают родителей не пытаться забрать детей самостоятельно — они находятся в безопасности и будут оставаться в убежищах до особых указаний. При необходимости забрать детей администрация школ свяжется с родителями по телефону, сообщили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, ВУЗы города временно перешли на дистанционный формат обучения.

Анар Зейналов