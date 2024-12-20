СКР заподозрил гражданку Дании в теракте в Курской области

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении гражданки Дании Аннабель Йоргенсен. Ее подозревают в совершении теракта в Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

По версии следствия, фигурантка принимает участие в вооруженном конфликте в Курской области. Следователи считают, что в ноябре 2024 года она вместе с другими наемниками незаконно пересекла госграницу. «Преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, она совершала преступные действия против мирных жителей региона»,— уверены в СКР.

Следователи устанавливают местонахождение Аннабель Йоргенсен и ее соучастников, а также — обстоятельства указанных преступлений.

Накануне стало известно, что главное военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении ряда боевиков ВСУ, а также иных украинских формирований за совершение теракта против мирного населения в Курской области (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, вплоть до пожизненного лишения свободы). По версии следствия, в результате их действий могли погибнуть пять человек, еще трое якобы пострадали.

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Алина Морозова