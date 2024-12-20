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Суд в Екатеринбурге отказал гражданину Вьетнама в перезахоронении его брата

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга отказал гражданину Вьетнама Ву Ван Хунгу в перезахоронении праха его брата, который был кремирован и похоронен на Урале по решению племянника Ву Хоанг Аня. Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, истец требовал передать останки для захоронения во Вьетнаме согласно местным традициям.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Вы Хан Хунг обратился в суд с иском к своему племяннику Ву Хоанг Аню и ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания» и МКУ «Служба городских кладбищ». В ходе судебного разбирательства выяснилось, что девять лет назад брат истца высказывался о желании быть похороненным по вьетнамским обычаям. Однако другие родственники не подтвердили эти слова, а сам Ву Ван Хунг был уведомлен о смерти брата и присутствовал при обсуждении вопросов похорон, но возражений не высказал.

Суд решил, что несогласие родственников не является основанием для перезахоронения согласно закону «О погребении и похоронном деле». В удовлетворении иска было отказано. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в Свердловском областном суде в течение месяца.

Ранее во время рейса из Вьетнама в Екатеринбург на борту самолета скончался 70-летний пассажир. Во время полета ему стало плохо, после посадки в аэропорту Кольцово прибывшие врачи констатировали смерть.

Анна Капустина

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