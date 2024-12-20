В Воронеже 27 многоэтажек остались без отопления из-за коммунальной аварии

Филиал АО «Квадра» — «Воронежская генерация» ограничил подачу тепла жителям 36 многоквартирных домов в Левобережном районе облцентра. Об этом сообщили в компании.

Ограничения ввели из-за утечки на магистральном трубопроводе, который обслуживает компания. Сроки устранения аварии не называются, специалисты ведут земляные работы.

UPD: в «Воронежской генерации» сократили количество оставшихся без тепла домов до 27.

UPD: по предварительным прогнозам, ремонтные работы планируется завершить к 19:00, сообщили в филиале АО «Квадра».

Алина Морозова