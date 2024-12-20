Где в Воронеже отключили отопление 20 декабря

Из-за коммунальной аварии в Левобережном районе Воронежа приостановили подачу тепла в 27 многоквартирных домов. Об этом сообщили в местном филиале АО «Квадра» — «Воронежская генерация». Срок действия ограничений не называется.

В зону отключения попали дома по следующим адресам: