обновлено 11:10
Где в Воронеже отключили отопление 20 декабря
Из-за коммунальной аварии в Левобережном районе Воронежа приостановили подачу тепла в 27 многоквартирных домов. Об этом сообщили в местном филиале АО «Квадра» — «Воронежская генерация». Срок действия ограничений не называется.
В зону отключения попали дома по следующим адресам:
- улица Димитрова, 2А, 27, 49, 51А, 51А корп.1, 56А, 70, 72, 74, 75, 79;
- улица Порт-Артурская, 1, 3, 11А, 19, 21;
- Ленинский проспект, 116, 124А, 124Б, 126, 130, 132;
- улица Ленинградская, 3, 5, 6, 8;
- улица Набережная, 1А.