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обновлено 11:10

Где в Воронеже отключили отопление 20 декабря

Из-за коммунальной аварии в Левобережном районе Воронежа приостановили подачу тепла в 27 многоквартирных домов. Об этом сообщили в местном филиале АО «Квадра» — «Воронежская генерация». Срок действия ограничений не называется.

В зону отключения попали дома по следующим адресам:

  • улица Димитрова, 2А, 27, 49, 51А, 51А корп.1, 56А, 70, 72, 74, 75, 79;
  • улица Порт-Артурская, 1, 3, 11А, 19, 21;
  • Ленинский проспект, 116, 124А, 124Б, 126, 130, 132;
  • улица Ленинградская, 3, 5, 6, 8;
  • улица Набережная, 1А.

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