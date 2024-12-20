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Председателем думы Сургута стал Александр Олейников

Председателем думы Сургута был избран депутат от партии «Единая Россия» Александр Олейников. За его назначение на заседании думы депутаты проголосовали единогласно.

Фото: Пресс-служба думы Сургута

Фото: Пресс-служба думы Сургута

Кандидатуру господина Олейникова одобрили на заседании депутатского объединения партии «Единая Россия» в думе Сургута, сообщила глава объединения Эмилия Трапезникова. Других кандидатур представлено не было.

Александр Олейников работает начальником отдела водоснабжения и водоотведения управления по организации обслуживания производства ПАО «Сургутнефтегаз», в компании на разных должностях он трудится с 2004 года. В 2004 году он окончил Тюменскую архитектурную строительную академию по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция», в 2023 году прошел программу Executive Master of Public Policy в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). В думу Сургута Александр Олейников был избран от избирательного округа №1.

Напомним, предыдущий председатель думы города Максим Слепов в июле досрочно сложил свои полномочия, поскольку был назначен мэром Сургута, после этого Александр Олейников стал исполняющим обязанности председателя думы. Его предшественник на посту главы города Андрей Филатов ушел с должности «по личным основаниям», а позже был задержан и помещен в СИЗО по обвинению в коррупции.

Анна Капустина

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