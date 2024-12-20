Председателем думы Сургута стал Александр Олейников

Председателем думы Сургута был избран депутат от партии «Единая Россия» Александр Олейников. За его назначение на заседании думы депутаты проголосовали единогласно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба думы Сургута Фото: Пресс-служба думы Сургута

Кандидатуру господина Олейникова одобрили на заседании депутатского объединения партии «Единая Россия» в думе Сургута, сообщила глава объединения Эмилия Трапезникова. Других кандидатур представлено не было.

Александр Олейников работает начальником отдела водоснабжения и водоотведения управления по организации обслуживания производства ПАО «Сургутнефтегаз», в компании на разных должностях он трудится с 2004 года. В 2004 году он окончил Тюменскую архитектурную строительную академию по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция», в 2023 году прошел программу Executive Master of Public Policy в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). В думу Сургута Александр Олейников был избран от избирательного округа №1.

Напомним, предыдущий председатель думы города Максим Слепов в июле досрочно сложил свои полномочия, поскольку был назначен мэром Сургута, после этого Александр Олейников стал исполняющим обязанности председателя думы. Его предшественник на посту главы города Андрей Филатов ушел с должности «по личным основаниям», а позже был задержан и помещен в СИЗО по обвинению в коррупции.

Анна Капустина