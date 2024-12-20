ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области за сутки

За минувшие сутки ВСУ обстреляли восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 55 беспилотников и 34 боеприпасов. Никто не пострадал. Повреждено шесть частных домов и 13 легковых автомобилей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Над Белгородом сбит БПЛА самолетного типа. В результате падения его обломков на стоянке социального объекта пострадали восемь автомобилей, в одном из зданий повреждены остекление и дверь.

В Белгородском районе с помощью семи боеприпасов и 17 БПЛА обстреляли поселки Дубовое, Малиновка и Октябрьский, а также села Беломестное, Красный Хутор, Петровка, Таврово, Чайки, Черемошное, Щетиновка и хутор Валковский. Повреждены два частных дома, надворная постройка и три автомобиля.

В Борисовском районе с помощью четырех дронов атаковали села Байцуры и Цаповка. Поврежден частный дом.

В Валуйском округе под удар ВСУ попали села Двулучное, Долгое, Логачевка и Новопетровка, а также хутор Нижние Мельницы. Населенные пункты обстреляли с помощью 11 беспилотников. Повреждены частный дом, надворная постройка и легковой автомобиль.

В Грайворонском округе поселок Горьковский, села Безымено и Сподарюшино обстреляли с помощью 14 боеприпасов и одного БПЛА. Без последствий.

Над Прохоровским районом сбит беспилотник самолетного типа. Без пострадавших и разрушений.

В Шебекинском округе с помощью 13 артснарядов и 18 БПЛА атакованы город Шебекино, поселки Красное и Шамино, село Нижнее Березово-Второе, а также хутора Балки, Мухин и Панков. Повреждены два частных дома, две надворные постройки и автомобиль.

В Яковлевском округе по селам Серетино и Шопино ударили с помощью двух беспилотников самолетного типа. Поврежден инфраструктурный объект связи.

Сутками ранее ВСУ обстреляли восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 22 боеприпасов и 34 беспилотников. Пострадал один мирный житель. Повреждено десять автомобилей и три частных дома.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева