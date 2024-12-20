Количество самозанятых в Свердловской области выросло до 353 тысяч человек

В Свердловской области количество самозанятых выросло до 353 тысяч человек, что на 89 тыс. превышает показатели прошлого года. Об этом на пресс-конференции рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Елена Артюх.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«На мой взгляд, это свидетельствует о том, что заниматься предпринимательством даже для начинающих достаточно комфортно. Полагаю, в нашей области есть еще серьезный потенциал для этого»,– прокомментировала госпожа Артюх.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Свердловской области в реестре на 10 декабря составляет почти 213 тыс. субъектов. По словам Елены Артюх, это на 4,5 тыс. больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года. «Такой существенный прирост свидетельствует о том, что деловой климат в области располагает к тому, чтобы вести предпринимательскую деятельность»,– рассказала омбудсмен.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», рост МСП во многом может объясняться за счет того, что многие компании открывались в городах, в которых присутствуют предприятия ВПК. Чаще всего они работают в сфере промышленного производства и торговли.

Подробнее – в материале «ВПК раскрылся в малом бизнесе».