Юных поджигателей покрышек на Будапештской улице задержали в Вологде

Полиция задержала пятерых жителей Вологодской области, которых подозревают в поджоге дверей квартиры 79-летней матери бывшей жены криптоинвестора Петра Лунева на Будапештской улице, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Среди молодых людей трое несовершеннолетних, однако все они уже достигли возраста уголовной ответственности. Самому старшему из задержанных 22 года.

По версии следствия, компания приехала в город на Неве в октябре, и в ночь на 13-е подожгла покрышки в парадной. Сама пожилая женщина во время инцидента не пострадала. Ущерб она оценила в 55 тыс. рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества. Накануне его переквалифицировали на покушение на убийство. Все фигуранты дела задержаны на двое суток.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что двое молодых людей 16 декабря подожгли покрышку у дверей квартиры экс-супруги Лунева на Дунайском проспекте. В результате происшествия никто не пострадал. Пожар потушили сами жильцы.

Поджоги покрышек у дверей родственников криптоинвестора, более известного как Одиссей, случаются с завидной регулярностью. Все задержанные утверждают, что действовали по заказу неизвестного, который прислал задание в Telegram.

Инциденты связывают с запутанной историей взаимоотношений Лунева с украинским блогером и политическим деятелем Анатолием Шарием. В ноябре 2023 года между мужчинами вспыхнул конфликт из-за криптовалюты. Сам господин Шарий утверждает, что не причастен к инцидентам и готов добиваться правды в судах.

Андрей Маркелов