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В селах Сочи продолжают восстанавливать дорожную инфраструктуру

В сочинских селах продолжается восстановление дорожной инфраструктуры. В частности, вторые сутки ведется расчистка земляных масс на четвертом километре автодороги Мацеста-Абазинка, передает пресс-служба администрации Сочи.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В настоящее время движение открыто частично и есть альтернативный проезд. Полностью запустить обе полосы планируется 23 декабря. Задействованы самосвалы, экскаваторы и погрузчики – всего 10 единиц спецтехники», – рассказали в мэрии.

На дороге в Семеновку отсыпали 350 кубометров скального грунта на месте просадки полотна. Накануне специалисты начали заниматься разборкой склона и спилом деревьев. Временный проезд на участке планируют организовать в течение суток. Задействовали шесть единиц техники.

На дороге, ведущей в Калиновое Озеро, выполнены работы по отсыпке и планировке проезжей части. Водители могут проехать по одной полосе, ограничения временные. В мэрии отметили, что оползень здесь нестабилен. В случае необходимости специалисты примут меры для поддержания временного проезда в нормативном состоянии.

Мост через реку Кутарка начнут восстанавливать, когда спадет уровень воды. В Ордынку, где в зоне оползня оказались газовые сети низкого давления, выехала бригада коммунальщиков.

Вячеслав Рыжков

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