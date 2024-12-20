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Петербуржец пострадал при квартирном пожаре на Замшиной улице

Утром 20 декабря в доме 27/3 по Замшиной улице случился пожар, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 6:11.

Прибывшие на место спасатели потушили пламя, которое объяло обстановку на кухне на площади 2 кв.м. Из горящей двухкомнатной квартиры эвакуировали владельца недвижимости, его сразу передали бригаде медиков. Справиться с огнем удалось за 33 минуты усилиями 3 единиц техники и 15 человек личного состава ведомства.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о похожем случае в Выборгском районе Петербурга. На улице Ручейной горел дом. В результате происшествия пострадали два человека.

Андрей Маркелов

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