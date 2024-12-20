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В Нижневартовске водители автомобилей получили травмы во время ДТП

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) в результате ДТП в Нижневартовске пострадали два водителя автомобилей, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Авария произошла 19 декабря около 16:45. По предварительной информации, 39-летняя водитель Nissan при повороте на зеленый сигнал светофора не предоставила преимущество и допустила столкновение с Chevrolet, за рулем которого был 32-летний водитель. Они получили травмы.

Ранее в результате единственного за 16 декабря ДТП, произошедшего в Сургуте (ХМАО-Югра), пострадал пешеход. Водитель Lexus наехал на человека, который шел по краю проезжей части навстречу транспорту.

Ирина Пичурина

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