Полиция Петербурга проверила более 400 иностранных граждан на стройплощадках

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга посетили стройплощадки, чтобы проверить документы у иностранных граждан. Документы изучили у свыше 400 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Правоохранители посетили локации в поселке Шушары и на Лермонтовском проспекте. Почти 100 человек из 400 находились на территории РФ нелегально, выяснила полиция. Мигрантов привлекли к административной ответственности с направлением материалов в судебные органы для решения вопроса о выдворении.

К тому же полицейские установили двух недавно натурализированных граждан России. Их доставили постановки на воинский учет.

Татьяна Титаева