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Девушка пришла в администрацию села в Ленобласти с целью поджечь здание

Попытка поджечь здание администрации в селе Кингисеппского района не была реализована 16-летней девушкой. Ее остановили сотрудники, пишет «Фонтанка».

Правоохранительные органы разбираются в инциденте после обращения главы поселка. Заявитель пожаловался на несовершеннолетнюю, которая пришла к администрации примерно в пять часов вечера. Девушка разлила там жидкость для розжига и попыталась поджечь здание внутри.

Действия злоумышленницы пресекли сотрудники. Мотивы совершения поджога неизвестны.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что подозреваемого в попытке поджога военкомата на Чайковского арестовали.

Татьяна Титаева

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