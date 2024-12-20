Девушка пришла в администрацию села в Ленобласти с целью поджечь здание

Попытка поджечь здание администрации в селе Кингисеппского района не была реализована 16-летней девушкой. Ее остановили сотрудники, пишет «Фонтанка».

Правоохранительные органы разбираются в инциденте после обращения главы поселка. Заявитель пожаловался на несовершеннолетнюю, которая пришла к администрации примерно в пять часов вечера. Девушка разлила там жидкость для розжига и попыталась поджечь здание внутри.

Действия злоумышленницы пресекли сотрудники. Мотивы совершения поджога неизвестны.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что подозреваемого в попытке поджога военкомата на Чайковского арестовали.

Татьяна Титаева