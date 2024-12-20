Бастрыкин заинтересовался прорывом трубы во Фрунзенском районе с пострадавшими

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту прорыва трубы на Пражской улице, сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария на теплосети произошла накануне. В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 19 декабря сообщили о двух пострадавших. По информации СКР, пострадали трое, среди которых двое детей. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Господин Бастрыкин дал поручение доложить о ходе расследования дела исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Марине Парастаевой.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прорыв трубы с горячей водой на Турку стал уголовным делом.

Татьяна Титаева