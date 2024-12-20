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В Свердловской области резко потеплеет до 0° на выходных

На выходных в Свердловской области ожидается резкое потепление до 0°, при этом ночи на субботу и воскресенье будут морозными, сообщил Уральский Гидрометцентр.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Влиявший на погоду в регионе циклон, находившийся в Челябинской области, уйдет на север Западной Сибири, и на Урале стихнет ветер, появятся прояснения в облачности — днем пятницы в Свердловской области будет -9°..-14°, местами небольшой снег. Холодной будет ночь 21 декабря: до -13°..-18°, при этом днем значительно потеплеет до -3°..-8° — атмосферный фронт принесет массу теплого воздуха с Атлантики, пройдет небольшой снег, местами умеренный. В воскресенье ночью -4°..-9°, днем 0°..-5°, снег прекратится.

В Екатеринбурге пятничным днем установится температура в -11°, без существенных осадков, в ночь субботы похолодает до -15°, днем -5°, ночью воскресенья -7°, днем -2°.

Напомним, в начале этой недели через Свердловскую область проходил теплый фронт, связанный с циклоном Yara, осадки были от небольших до умеренных.

Ирина Пичурина

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